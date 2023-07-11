Литва, Латвія та Естонія пообіцяли НАТО більше можливостей у своєму повітряному просторі

Литва, Латвія та Естонія обіцяють надати НАТО більше можливостей у своєму повітряному просторі та зобов'язуються збільшити витрати на оборону.

Про це йдеться у декларації про розширення повітряного простору НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Декларацію підписали міністри оборони Литви, Латвії та Естонії Арвідас Анушаускас, Інара Мурнієце та Ганс Певкурс.

"Це зобов'язання трьох країн Балтії працювати разом, і йдеться про використання повітряного простору для наших союзників, оскільки країни Балтії, наприклад, не мають великих авіаційних сил", - сказав Анушаускас.

За його словами, блоки повітряного простору можуть бути використані для тренувань, навчань, використання авіації, але без втручання в роботу цивільної авіації.

У декларації наголошується, що союзникам по НАТО надається необмежений доступ до взаємопов'язаного балтійського блоку повітряного простору для стримування НАТО, посилення пильності та проведення великомасштабних навчань.

"Ми, сторони, що підписали декларацію, зобов'язуємося сприяти доступності повітряного простору країн Балтії для повітряної діяльності НАТО, забезпечувати високі стандарти безпеки польотів і вдосконалювати військово-цивільне співробітництво між країнами Балтії", - йдеться в документі.

У ньому наголошується, що доступність повітряного простору є одним із наріжних каменів для ефективного постійного розгортання засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

"Ми, сторони, що підписали цю угоду, наголошуємо на тристоронніх досягненнях Концепції військової протиповітряної оборони, яка дає змогу НАТО і союзникам забезпечувати адекватне стримування, підвищену пильність і розширені можливості навчань у спільному повітряному просторі НАТО", - заявили міністри.

Країни Балтії також запропонували союзникам по НАТО реалізувати ротаційну модель ППО, надавши свої сили і засоби.

"Ми закликаємо до негайного впровадження ротаційної моделі ППО НАТО і пропонуємо як НАТО, так і її союзникам надати для цього свої власні можливості. Це стало б кроком до подальшого зміцнення протиповітряної оборони НАТО", - йдеться в декларації.

Країни Балтії

У червні міністри оборони країн НАТО погодили модель ротаційної ППО для країн Балтії. Це замінить місію повітряної поліції, яку партнери виконували з моменту вступу Литви до Альянсу в 2004 році.

Після нападу Росії на Україну Литва прагне замінити місію з охорони повітряного простору на місію з протиповітряної оборони.

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