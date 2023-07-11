Литва, Латвия и Эстония пообещали НАТО больше возможностей в своем воздушном пространстве

Литва, Латвия и Эстония обещают предоставить НАТО больше возможностей в своем воздушном пространстве и обязуются увеличить расходы на оборону.

Об этом говорится в декларации о расширении воздушного пространства НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Декларацию подписали министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии Арвидас Анушаускас, Инара Мурниеце и Ханс Певкурс.

"Это обязательство трех стран Балтии работать вместе, и речь идет об использовании воздушного пространства для наших союзников, поскольку страны Балтии, например, не имеют больших авиационных сил", - сказал Анушаускас.

По его словам, блоки воздушного пространства могут быть использованы для тренировок, учений, использования авиации, но без вмешательства в работу гражданской авиации.

В декларации отмечается, что союзникам по НАТО предоставляется неограниченный доступ к взаимосвязанному балтийскому блоку воздушного пространства для сдерживания НАТО, усиления бдительности и проведения крупномасштабных учений.

"Мы, стороны, подписавшие декларацию, обязуемся содействовать доступности воздушного пространства стран Балтии для воздушной деятельности НАТО, обеспечивать высочайшие стандарты безопасности полетов и совершенствовать военно-гражданское сотрудничество между странами Балтии", - говорится в документе.

В нем отмечается, что доступность воздушного пространства является одним из краеугольных камней для эффективного постоянного развертывания средств противовоздушной и противоракетной обороны.

"Мы, стороны, подписавшие данное соглашение, подчеркиваем трехсторонние достижения Концепции военной противовоздушной обороны, которая позволяет НАТО и союзникам обеспечивать адекватное сдерживание, повышенную бдительность и расширенные возможности учений в общем воздушном пространстве НАТО", - заявили министры.

Страны Балтии также предложили союзникам по НАТО реализовать ротационную модель ПВО, предоставив свои силы и средства.

"Мы призываем к немедленному внедрению ротационной модели ПВО НАТО и предлагаем как НАТО, так и ее союзникам предоставить для этого свои собственные возможности. Это стало бы шагом к дальнейшему укреплению противовоздушной обороны НАТО", - говорится в декларации.

Страны Балтии

В июне министры обороны стран НАТО согласовали модель ротационной ПВО для стран Балтии. Это заменит миссию воздушной полиции, которую партнеры выполняли с момента вступления Литвы в Альянс в 2004 году.

После нападения России на Украину Литва стремится заменить миссию по охране воздушного пространства на миссию по противовоздушной обороне.

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