Литва хочет отсоединиться от Московского патриархата
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните написала письмо Вселенскому патриарху Варфоломею, в котором выразила поддержку правительства стремлению части православных отделиться от Московского патриархата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Публичная поддержка Московским Патриархом Кириллом войны России против Украины неприемлема для части православных Литвы, поэтому, по мнению премьер-министра, естественно и человечно, что православные Литвы имеют право исповедовать свою веру без конфликта совести", - говорится в сообщении.
В письме патриарху Шимоните выразила поддержку обращения верующих и подтвердила готовность обсудить возможную роль правительства в восстановлении деятельности Константинопольского патриархата в Литве.
Премьер-министр также подчеркнула, что православие является второй по величине традиционной религиозной общиной в Литве. Кроме того, православная община в стране быстро растет, поскольку в Литве поселились более 50 тысяч беженцев из Украины.
Ранее глава Литовской православной церкви митрополит Иннокентий уволил нескольких православных священников, когда они решили обратиться к Константинопольскому патриарху с просьбой войти в его состав.
Напомним, с 1 июля Литва отзывает своего посла в Российской Федерации.
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