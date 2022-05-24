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Литва хочет отсоединиться от Московского патриархата

Новина українською →
Литва, Вторник 24 мая 2022 05:27
Литва хочет отсоединиться от Московского патриархата Фото: Литва намерена отсоединиться от Московского патриархата (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните написала письмо Вселенскому патриарху Варфоломею, в котором выразила поддержку правительства стремлению части православных отделиться от Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Публичная поддержка Московским Патриархом Кириллом войны России против Украины неприемлема для части православных Литвы, поэтому, по мнению премьер-министра, естественно и человечно, что православные Литвы имеют право исповедовать свою веру без конфликта совести", - говорится в сообщении.

В письме патриарху Шимоните выразила поддержку обращения верующих и подтвердила готовность обсудить возможную роль правительства в восстановлении деятельности Константинопольского патриархата в Литве.

Премьер-министр также подчеркнула, что православие является второй по величине традиционной религиозной общиной в Литве. Кроме того, православная община в стране быстро растет, поскольку в Литве поселились более 50 тысяч беженцев из Украины.

Ранее глава Литовской православной церкви митрополит Иннокентий уволил нескольких православных священников, когда они решили обратиться к Константинопольскому патриарху с просьбой войти в его состав.

Напомним, с 1 июля Литва отзывает своего посла в Российской Федерации.

Мы также писали о том, что в Латвии для украинских беженцев продлили бесплатную мобильную связь.

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