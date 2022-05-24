Литва хоче від'єднатися від Московського патріархату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

"Публічна підтримка Московським патріархом Кирилом війни Росії проти України неприйнятна для частини православних Литви, тому, на думку прем'єр-міністра, природно і людяно, що православні Литви мають право сповідувати свою віру без конфлікту совісті", - йдеться в повідомленні.

У листі Патріарху Шимоніте висловила підтримку звернення віруючих і підтвердила готовність обговорити можливу роль уряду у відновленні діяльності Константинопольського патріархату в Литві.

Прем'єр-міністр також підкреслила, що православ'я є другою за величиною традиційною релігійною громадою в Литві. Крім того, православна громада в країні швидко зростає, оскільки в Литві оселилися понад 50 тисяч біженців з України.

Раніше глава Литовської православної церкви митрополит Інокентій звільнив кількох православних священиків, коли вони вирішили звернутися до Константинопольського патріарха з проханням увійти до його складу.