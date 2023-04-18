Литва хоче навчити до 2000 українських військових цього року, - Міноборони

Литва й надалі готова надавати Україні підтримку до перемоги над Росією. За цей рік країна планує навчити втричі більше бійців ЗСУ, ніж 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, яку приводить Delfi.

"На цей момент допомога Україні становить 454 млн євро. Ми зараз також шукаємо способи ініціювати нові закупівлі, виділяємо кошти до міжнародних фондів, займаємося підготовкою українців", - йдеться у заяві.

Він додав, що цього року Литва готова навчити ще більше українських військових - щонайменше втричі більше, ніж минулого року.

"Якщо за минулий рік ми навчили 500 українських військових, то цього року плануємо навчити близько 1600, а може й до 2000. Насправді ми не завжди можемо сказати скільки пройде підготовку, але наше зобов'язання - надавати Україні підтримку до перемоги над агресором", - додав міністр.