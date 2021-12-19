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Литва готова поддержать Украину летальным оружием

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Воскресенье 19 декабря 2021 18:44
Литва готова поддержать Украину летальным оружием Фото: Арвидас Анушаускас, министр нацобороны Литвы (flickr.com by Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал всячески поддерживать Украину на фоне российской вооруженной агрессии. Он заявил о готовности Литвы предоставить украинской стороне летальное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Необходимо всячески поддерживать Украину, и Литва готова к этому, в частности передать Украине летальное оружие", - заявил Анушаускас во время пресс-конференции в Рукле.

Однако литовский министр не стал вдаваться в подробности и раскрывать, о каком именно летальном оружии он говорит.

"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что привлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но и также производитель и поставщик", - отметил он.

Напомним, до этого литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что Россия создала в Европе самую опасную ситуацию за последние 30 лет.

Добавим, по данным телеканала CNN, у президента США Джо Байдена есть четыре дня, чтобы предотвратить российское вторжение в Украину.

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