Литва готова поддержать Украину летальным оружием
Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал всячески поддерживать Украину на фоне российской вооруженной агрессии. Он заявил о готовности Литвы предоставить украинской стороне летальное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Необходимо всячески поддерживать Украину, и Литва готова к этому, в частности передать Украине летальное оружие", - заявил Анушаускас во время пресс-конференции в Рукле.
Однако литовский министр не стал вдаваться в подробности и раскрывать, о каком именно летальном оружии он говорит.
"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что привлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но и также производитель и поставщик", - отметил он.
Напомним, до этого литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что Россия создала в Европе самую опасную ситуацию за последние 30 лет.
Добавим, по данным телеканала CNN, у президента США Джо Байдена есть четыре дня, чтобы предотвратить российское вторжение в Украину.