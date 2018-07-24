Литва должна укреплять иммунитет к возможному вмешательству РФ в выборы, - Линкявичюс

Глава МИД Литвы призвал подготовиться к возможному вмешательству Российской Федерации в выборы в стране

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Линас Линкявичюс призвал подготовиться к возможному вмешательству Российской Федерации в выборы в стране. Об этом он заявил в интервью радиостанции Ziniu radijas, сообщает Delfi.

По словам Линкявичюса, Литва должна укреплять иммунитет к возможному вмешательству России в выборы, запланированные на следующий год.

"Наивно было бы считать, что Литва станет исключением, что мы не будем в зоне внимания. Конечно, для России, мы возможно не самое важное государство, где стоит создавать сумятицу. Но, поскольку это происходит практически во всех странах, как мы видим, происходит электронным способом, при использовании средств стратегической коммуникации, агентов влияния, всех прочих средств - то почему же этого не должно быть в Литве", - сказал он.

Напомним, ранее Линкявичюс призвал Российскую Федерацию освободить удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова.