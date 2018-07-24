Литва повинна зміцнювати імунітет до можливого втручання РФ у вибори, - Лінкявічюс

Глава МЗС Литви закликав підготуватися до можливого втручання Російської Федерації у вибори в країні

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Литви Лінас Лінкявічюс закликав підготуватися до можливого втручання Російської Федерації у вибори в країні. Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції Ziniu radijas, повідомляє Delfi.

За словами Лінкявічюса, Литва повинна зміцнювати імунітет до можливого втручання Росії у вибори, заплановані на наступний рік.

"Наївно було б вважати, що Литва стане винятком, що ми не будемо в зоні уваги. Звичайно, для Росії, ми можливо не найважливіша держава, де варто створювати сум'яття. Але, оскільки це відбувається практично у всіх країнах, як ми бачимо, відбувається електронним способом, при використанні коштів стратегічної комунікації, агентів впливу, усіх інших коштів - то чому ж цього не повинно бути в Литві", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Лінкявічюс закликав Російську Федерацію звільнити утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова.