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Литва має бути готовою до вторгнення Росії, - Грібаускайте

НовиниПолітика    20.06.2018 - 09:08
Фото: Даля Грібаускайте (president.gov.ua)
Фото: Даля Грібаускайте (president.gov.ua)

Президент Литви оцінила ймовірність нападу з боку Росії

Литва має бути готовою до вторгнення Російської Федерації. Про це в інтерв'ю Spiegel заявила президент Литви Даля Грібаускайте.

Зокрема, вона оцінила ймовірність нападу на Литву з боку Росії як "значну".

"Якщо ми покажемо, що можемо і хочемо захистити себе, тоді ніхто не нападе на нас. Ми маємо бути готові: психічно, політично, технологічно, серцем і душею", - заявила Грібаускайте.

Крім того, вона зазначила військову перевагу Росії і підкреслила, що литовці готові захищати країну від будь-якого супротивника. Грібаускайте підкреслила, що Захід надто м'яко ставиться до Росії.

Нагадаємо, раніше Грібаускайте закликала сильніше захищати повітряний простір країн Балтії. На її думку, розгортання в Польщі американських комплексів протиповітряної оборони Patriot посилює безпеку в регіоні.

 

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Теги публікації: Російська Федерація, Литва, Даля Грибаускайте  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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