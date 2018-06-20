Литва має бути готовою до вторгнення Росії, - Грібаускайте

Президент Литви оцінила ймовірність нападу з боку Росії

Литва має бути готовою до вторгнення Російської Федерації. Про це в інтерв'ю Spiegel заявила президент Литви Даля Грібаускайте.

Зокрема, вона оцінила ймовірність нападу на Литву з боку Росії як "значну".

"Якщо ми покажемо, що можемо і хочемо захистити себе, тоді ніхто не нападе на нас. Ми маємо бути готові: психічно, політично, технологічно, серцем і душею", - заявила Грібаускайте.

Крім того, вона зазначила військову перевагу Росії і підкреслила, що литовці готові захищати країну від будь-якого супротивника. Грібаускайте підкреслила, що Захід надто м'яко ставиться до Росії.

Нагадаємо, раніше Грібаускайте закликала сильніше захищати повітряний простір країн Балтії. На її думку, розгортання в Польщі американських комплексів протиповітряної оборони Patriot посилює безпеку в регіоні.