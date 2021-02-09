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Литва не будет покупать российскую COVID-вакцину, даже в случае утверждения ЕС

Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в стране не будут закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", даже если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам. Она считает, что правительство РФ использует свой препарат в геополитических целях.

Об этом сообщает Delfi.

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По словам Шимоните, сейчас "нет необходимости" рассматривать вопрос приобретения российской COVID-вакцины.

"Наш портфель состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо на пути к регистрации, или которые могут быть не зарегистрированы в ближайшее время, но появятся другие, и я уверена, что нам вообще не нужно рассматривать этот вопрос", - сказала она.

Шимоните также добавила, что литовское общество будет привито вакцинами, которые произведены в "странах трансатлантического партнерства", поскольку российское правительство использует свой препарат в геополитических целях.

"Усилия предложить вакцину европейским и другим странам, когда сам русский народ еще не привит, кажутся очередной геополитической игрой, я не сомневаюсь", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что учителя Литвы должны прививаться от коронавируса, чтобы продолжить работать в школах. В случае отказа от вакцинации им надо будет сдавать ПЦР-тест каждые 10 дней.

Также РБК-Украина писало, что в Литве подтвердили заражение новым "британским" штаммом коронавируса. Мутировавший штамм выявили у жительницы Вильнюса.

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