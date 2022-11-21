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Литва не буде передавати Україні комплекси NASAMS, але надасть снаряди для PzH 2000

Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Литва вирішила поки не передавати Україні зенітно-ракетний комплекс NASAMS. Проте українські військові отримають додаткові боєприпаси для німецької гаубиці PzH 2000.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Сьогодні у Литві пройшло засідання Ради державної оборони, в ході якого влада країни обговорили подальшу військову допомогу Україні.

Литва після інциденту в Польщі з падінням ракети вирішила посилити власну протиповітряну оборону. Тому Вільнюс прискорює закупівля засобів ППО, а також не буде передавати Україні комплекс NASAMS.

"Треба сказати про протиповітряну оборону, оскільки це дуже актуальне питання для регіону в цілому, прийнято рішення, що ми повинні прискорити придбання додаткової системи ППО середньої дальності. Це було в наших планах, просто це було набагато пізніше", - пояснив міністр.

За його словами, Литва продовжить підтримувати Україну фінансово та у війському плані. Проте віні не розкрив деталі майбутніх постачань. За словами Анушаускаса, українські військові отримають від Литви снаряди для німецької Panzerhaubitze 2000.

Нагадаємо, Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113, з яких 10 оснащені мінометами.

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