Литва не будет передавать Украине комплексы NASAMS, но предоставит снаряды для PzH 2000

Сегодня в Литве прошло заседание Совета государственной обороны, в ходе которого власти страны обсудили дальнейшую военную помощь Украине.

Литва после инцидента в Польше с падением ракеты решила усилить свою противовоздушную оборону. Поэтому Вильнюс ускоряет закупки средств ПВО, а также не будет передавать Украине комплекс NASAMS.

"Нужно сказать о противовоздушной обороне, поскольку это очень актуальный вопрос для региона в целом, принято решение, что мы должны ускорить приобретение дополнительной системы ПВО средней дальности. Это было в наших планах, просто это было гораздо позже", объяснил министр.

По его словам, Литва будет продолжать поддерживать Украину финансово и в военном плане. Однако он не раскрыл детали будущих поставок. По словам Анушаускаса, украинские военные получат от Литвы снаряды для немецкого Panzerhaubitze 2000 года.

Напомним, Литва передала Украине 12 бронетранспортеров М113, из которых 10 оснащены минометами.

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