С лицом Путина. В Ливии на пляже обнаружили партию наркотиков

В Ливии на пляже обнаружили крупную партию наркотиков. На упаковках был изображен президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Libya Observer .

Инцидент произошел в субботу, 5 февраля. Житель города Аль-Марг нашел на берегу моря 323 бруска гашиша с изображением Путина.

Несколько дней назад некоторые граждане также нашли большое количество гашиша с изображением колумбийца Пабло Эскобара на побережье городов Тальмита и Бутраба на востоке Ливии.

Издание сообщает, что ранее затонула партия контрабандного гашиша для одного из наркоторговцев Ливии.