З обличчям Путіна. У Лівії на пляжі виявили партію наркотиків
У Лівії на пляжі виявили велику партію наркотиків. На упаковках був зображений президент Росії Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Libya Observer.
Інцидент стався в суботу, 5 лютого. Житель міста Аль-Марг знайшов на березі моря 323 бруски гашишу із зображенням Путіна.
Кілька днів тому деякі громадяни також знайшли велику кількість гашишу із зображенням колумбійця Пабло Ескобара на узбережжі міст Тальміта і Бутраба на сході Лівії.
Видання повідомляє, що раніше затонула партія контрабандного гашишу для одного з наркоторговців Лівії.
Нагадаємо, українські правоохоронці виявили в аеропорту "Бориспіль" громадянина Латвії, який перевозив наркотики. В ході огляду у нього в коробці з цукерками виявили близько 0,5 кілограма кокаїну.