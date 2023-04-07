Ліцензовані українські онлайн-казино: як не помилитися у виборі

Сьогодні світ гральних розваг існує в онлайн-форматі, і Україна в цьому питанні не залишилася осторонь. Однак, щоб потрапити на портал грального закладу, де гравців не дурять, і свої фінансові вкладення вони не витрачають даремно, необхідно дізнатися, які українські онлайн-казино мають ліцензію.

За минулі роки для регулювання грального бізнесу на території України доклали багато зусиль, зробивши його більш відкритим та законним. Спочатку пропонувалося легалізувати лише лотереї, проте законодавці вирішили ширше охопити сферу гри, зокрема й у онлайн-форматі.

Тепер Україна є однією з країн, де онлайн-казино отримали офіційний статус, але вибрати ресурс, на якому гравців не обманюють, так само складно, як і раніше.

Список казино з ліцензією

Наразі на території України існує цілий перелік казино з ліцензією. Розглянемо деякі з цих сервісів.

FavBet

Одним із найпопулярніших майданчиків в Україні є ФАВБЕТ. Казино веде свою діяльність з 2010 року, коли воно було створено за партнерства SoftSwiss – відомого розробника ігор у даній сфері. Цей майданчик один із перших отримав ліцензію, і досі її не відкликали. Тому можна вважати ФАВБЕТ безпечним сервісом для любителів азартних ігор.

Cosmolot

Ще одне ліцензоване казино – це Космолот. Воно розпочало свою роботу у 2018 році, і спеціалізується на лотерейних іграх. Але цей майданчик також пропонує великий вибір класичних казино-ігор та їх сучасних аналогів, включаючи автомати, рулетку та різноманітні карткові ігри – блекджек, баккару та покер. Сайт Космолот працює під ліцензією КРАІЛ, тож безпечна гра тут гарантується.

КРАІЛ – це комісія, яка займається видачею ліцензій на ведення бізнесу у сфері азартних розваг. Крім цього, до її функцій входять:

подання заяв до суду щодо порушення законодавства;

внесення пропозицій щодо поправок до законів, що стосуються ринку азартних ігор;

боротьба з монополізацією грального ринку;

співробітництво з іноземними аналогічними організаціями тощо.

Pin-Up

Ще одним варіантом для безпечної гри є Pin-Up. Тут можна знайти тисячі різноманітних ігор, починаючи від стандартних видів покеру і закінчуючи відеослотами. Транзакції, які проводяться в даному казино, шифруються, а саме воно працює за ліцензією. Тому гравці можуть не турбуватися про свою безпеку.

Slots City

Останнім у списку є казино Слотс Сіті. Воно було запущене у 2019 році. Казино Слотс Сіті працює з великими провайдерами ігор, такими як Endorphina, NetEnt та Betsoft, що гарантує якість ігор та надійність казино. В ігротеці можна знайти різноманітні види слотів та інших азартних ігор.

Висновок

В Україні вже є цілий перелік казино з ліцензією і він продовжує розширюватися. Тому любителі азартних розваг можуть не турбуватися про те, що їх особисті дані передадуть іншим особам, або гроші викрадуть. Але також варто пам'ятати, що у казино є лише невеликий шанс на успіх, і успіх не завжди залежить від гравця. Тому варто сприймати такі розваги, як відпочинок, а не як спосіб заробітку, і не розраховувати на солідні виграші.