Лицензированные украинские онлайн-казино: как не прогадать в выборе

Сегодня мир игорных развлечений существует в онлайн-формате, и Украина в этом вопросе не осталась в стороне. Однако, чтобы попасть на портал игорного заведения, где игроков не обманывают, и свои финансовые вложения они не растрачивают напрасно, необходимо узнать, какие украинские онлайн-казино имеют лицензию.

За прошедшие годы для регуляции игорного бизнеса на территории Украины приложили много усилий, сделав его более открытым и законным. Изначально предлагалось легализовать только лотереи, однако законодатели решили более широко охватить сферу игры, в том числе и в онлайн-формате.

Теперь Украина является одной из стран, где онлайн-казино получили официальный статус, но выбрать ресурс, на котором игроков не обманывают, всё так же сложно, как и раньше.

Список казино с лицензией

Сейчас на территории Украины существует целый перечень казино с лицензией. Рассмотрим некоторые из этих сервисов.

FavBet

Одной из самых популярных площадок в Украине является ФАВБЕТ. Казино ведёт свою деятельность с 2010 года, когда оно было создано при партнёрстве SoftSwiss – известного разработчика игр в данной сфере. Эта площадка одна из первых получила лицензию, и до сих пор её не отзывали. Поэтому можно считать ФАВБЕТ безопасным сервисом для любителей азартных игр.

Cosmolot

Еще одно лицензированное казино – это Космолот. Оно начало свою работу в 2018 году, и специализируется на лотерейных играх. Но данная площадка также предлагает большой выбор классических казино-игр и их современных аналогов, включая автоматы, рулетку и разнообразные карточные игры – блэкджек, баккару и покер. Сайт Космолот работает под лицензией КРАИЛ, поэтому безопасная игра здесь гарантируется.

КРАИЛ – это комиссия, которая занимается выдачей лицензий на ведение бизнеса в сфере азартных развлечений. Помимо этого, в её функции входят:

подача заявлений в суд о нарушении законодательства;

внесение предложений о поправках к законам, затрагивающих рынок азартных игр;

борьба с монополизацией игорного рынка;

сотрудничество с иностранными аналогичными организациями и т. д.

Pin-Up

Ещё одним вариантом для безопасной игры является Pin-Up. Здесь можно найти тысячи разнообразных игр, начиная от стандартных видов покера, и заканчивая видеослотами. Транзакции, проводимые в данном казино, шифруются, а само оно работает по лицензии. Поэтому игроки могут не беспокоиться за свою безопасность.

Slots City

Последним в рассматриваемом списке является казино Слотс Сити. Оно было запущено в 2019 году. Казино Слотс Сити работает с крупными провайдерами игр, такими как Endorphina, NetEnt и Betsoft, что гарантирует качество игр и надежность казино. В игротеке можно найти разнообразные виды слотов и других азартных игр.

Вывод

В Украине уже есть целый перечень казино с лицензией, и он продолжает расширяться. Поэтому любители азартных развлечений могут не беспокоиться о том, что их личные данные будут переданы другим лицам, или деньги будут похищены. Но также стоит помнить, что в казино есть лишь небольшой шанс на успех, и удача не всегда зависит от игрока. Поэтому стоит воспринимать такие развлечения как отдых, а не как способ заработка, и не рассчитывать на солидные выигрыши