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Лицензия экс-адвоката Дональда Трампа была приостановлена из-за обманчивых высказываний

Автор: РБК-Украина

Суд Нью-Йорка принял решение заморозить лицензию бывшего адвоката 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. По мнению суда, обманчивые высказывания мужчины угрожали общественным интересам.

Об этом пишет пресс-служба The New York Times со ссылкой на решение суда.

Как отмечает издание, утверждения Джулиани о фальсификации результатов президентской гонки в США могли угрожать общественным интересам. Суд постановил, что соответствующий поступок является поводом для замораживания лицензии адвоката.

Напомним, что бывший адвокат Дональда Трампа обвинил партию действующего президента Джо Байдена в применении централизованной схемы подтасовки. В частности, мужчина критиковал прессу США из-за необъективного отношения к своему клиенту и республиканцам.

Долгое время после победы Байдена, Трамп не признавал поражения и неоднократно обращался в суды с требованием проверки правдивости результатов голосования. Впрочем, позывы бывшего президента США не увенчались успехом и были отклонены.

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