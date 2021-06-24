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Ліцензію ексадвоката Дональда Трампа було призупинено через оманливі висловлювання

Автор: РБК-Україна

Суд Нью-Йорку прийняв рішення заморозити ліцензію колишнього адвоката 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. На думку суду, оманливі висловлювання чоловіка загрожували громадським інтересам.

Про це пише пресслужба The New York Times з посиланням на рішення суду.

Як зазначає видання, твердження Джуліані стосовно фальсифікації результатів президентських перегонів в США могли погрожувати громадським інтересам. Суд постановив, що відповідний вчинок є приводом для замороження ліцензії адвоката.

Нагадаємо, що колишній адвокат Дональда Трампа звинуватив партію чинного президента Джо Байдена в застосуванні централізованої схеми підтасування. Зокрема, чоловік критикував пресу США через необ'єктивне ставлення до свого клієнта та республіканців.

Тривалий час після перемоги Байдена, Трамп не визнавав поразки й неодноразово звертався до судів з вимогою перевірки правдивості результатів голосування. Втім, позиви колишнього президента США не увінчалися успіхом й були відхилені.

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