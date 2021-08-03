Лица с инвалидностью получили дополнительные права: президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью. Верховная рада приняла документ 15 июля текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента .

Согласно закону, люди с инвалидностью и лица, сопровождающие их, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.

Также лица с инвалидностью І группы и лица, их сопровождающие, которые едут на лечение, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольных пунктов въезда/выезда на временно оккупированные территории (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).

Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и используются Фондом социальной защиты инвалидов.