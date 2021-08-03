ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Особи з інвалідністю отримали додаткові права: президент підписав закон

Новость на русском →
Україна, Вівторок 03 серпня 2021 14:44
Особи з інвалідністю отримали додаткові права: президент підписав закон Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо підвищення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Верховна рада ухвалила документ 15 липня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Відповідно до закону, люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах та організаціях, що надають послуги населенню.

Також особи з інвалідністю І групи та особи, що їх супроводжують, котрі їдуть на лікування, мають право на пріоритетне проходження пунктів пропуску через державний кордон України та контрольних пунктів в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території (не частіше одного разу на тиждень в один бік).

Крім того, дорослі та діти з інвалідністю зможуть отримати реабілітаційну допомогу коштом адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету й використовуються Фондом соціального захисту інвалідів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 21 липня вніс зміни до постанови щодо доплати особам, які отримують менше 2200 гривень пенсії. Надбавки отримають понад 30 тисяч осіб з інвалідністю I групи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Президент
NEWS
У Києві знайшли повішеним голову "Білоруського дому в Україні" Шишова
У Києві знайшли повішеним голову "Білоруського дому в Україні" Шишова
DAILY
Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС