Литовцям із подвійним громадянством РФ чи Білорусі можуть заборонити службу в армії

Згідно з ініціативою, литовці, які мають громадянство Росії чи Білорусі, не допускатимуться до професійної військової служби, до служби у Добровольчих силах, а також до інших форм добровільної та обов'язкової військової служби.

При цьому якщо литовець, який служить в армії, отримає громадянство Росії чи Білорусі, його буде звільнено зі служби.

За словами міністра оборони Кащюнаса, існує ризик безпеки інформації, пов'язаної з діяльністю системи оборони, до якої є доступ у таких осіб.

Крім того, через можливі зв'язки з РФ чи Білоруссю такий персонал може з власної ініціативи здійснювати деструктивну діяльність проти Литви.