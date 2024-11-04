RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Литовцам с двойным гражданством РФ или Беларуси могут запретить службу в армии

Иллюстративное фото: в Литве на военную службу не будут принимать лиц с двойным гражданством РФ или Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Парламент Литвы рассмотрит законопроект о запрете службы в армии для литовцев с двойным гражданством РФ или Беларуси. В разработке документа участвовал министр обороны Лауринас Кащюнас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Согласно инициативе, литовцы, которые имеют гражданство России или Беларуси, не будут допускаться к профессиональной военной службе, к службе в Добровольческих силах, а также к другим формам добровольной и обязательной военной службы.

При этом если литовец, который служит в армии, получит гражданство России или Беларуси, он будет уволен со службы. 

По словам министра обороны Кащюнаса, существует риск для безопасности информации, связанной с деятельностью системы обороны, к которой есть доступ у таких лиц. 

Кроме того, из-за возможных связей с РФ или Беларусью такой персонал может по собственной инициативе осуществлять деструктивную деятельность против Литвы.

К слову, ранее литовским военным запретили посещать Россию, Беларусь или временно оккупированную часть Украины.

Это объясняется тем, что некоторые военные могут работать с секретной или сверхсекретной информацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва