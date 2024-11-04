Литовцам с двойным гражданством РФ или Беларуси могут запретить службу в армии

Парламент Литвы рассмотрит законопроект о запрете службы в армии для литовцев с двойным гражданством РФ или Беларуси. В разработке документа участвовал министр обороны Лауринас Кащюнас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Согласно инициативе, литовцы, которые имеют гражданство России или Беларуси, не будут допускаться к профессиональной военной службе, к службе в Добровольческих силах, а также к другим формам добровольной и обязательной военной службы.
При этом если литовец, который служит в армии, получит гражданство России или Беларуси, он будет уволен со службы.
По словам министра обороны Кащюнаса, существует риск для безопасности информации, связанной с деятельностью системы обороны, к которой есть доступ у таких лиц.
Кроме того, из-за возможных связей с РФ или Беларусью такой персонал может по собственной инициативе осуществлять деструктивную деятельность против Литвы.
К слову, ранее литовским военным запретили посещать Россию, Беларусь или временно оккупированную часть Украины.
Это объясняется тем, что некоторые военные могут работать с секретной или сверхсекретной информацией.
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