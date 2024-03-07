ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литовська армія закупить військові вантажівки і частину з них передасть Україні

Четвер 07 березня 2024 16:28
UA EN RU
Литовська армія закупить військові вантажівки і частину з них передасть Україні Архівне фото: Литовська армія закупить військові вантажівки і частину з них передасть Україні (twitter.com/EU_FPI)
Автор: Дмитро Браславський

Литва в рамках модернізації своєї армії закупить військові вантажні автомобілі Renault D. Частина з них дістанеться Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Литви.

Зазначається, що Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони закуповує вантажні автомобілі у французького виробника Renault Truck SAS.

Придбані вантажівки Renault D будуть використовуватися для постачання і навчання литовської армії. Частину закупленої техніки буде передано Україні як одному з компонентів очолюваної Литвою коаліції з розмінування.

Renault D

Повнопривідна 5-тонна вантажівка з високим кліренсом, призначена для перевезення різних вантажів і техніки. Вартість контракту на купівлю вантажних автомобілів становить близько 16 мільйонів доларів.

Допомога Литви

Варто зазначити, що країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Балтійські країни надали військові, фінансову та гуманітарну допомогу, а також прийняли десятки тисяч біженців з України.

Нагадаємо, що Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни. У листопаді Литва заявила про передачу Україні пускових установок NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу.

Також Литва вирішила долучитися до ініціативи Чехії щодо придбання і передачі Україні артилерійських боєприпасів поза межами Європейського союзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Війна в Україні
NEWS
Не тільки Авдіївский. ЗСУ назвали ще один напрямок, який стає "гарячим"
Не тільки Авдіївский. ЗСУ назвали ще один напрямок, який стає "гарячим"
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію