Литовская армия закупит военные грузовики и часть из них передаст Украине
Литва в рамках модернизации своей армии закупит военные грузовые автомобили Renault D. Часть из них достанется Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Литвы.
Отмечается, что Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны закупает грузовые автомобили у французского производителя Renault Truck SAS.
Приобретенные грузовики Renault D будут использоваться для снабжения и обучения литовской армии. Часть закупленной техники будет передана Украине как одному из компонентов возглавляемой Литвой коалиции по разминированию.
Renault D
Полноприводный 5-тонный грузовик с высоким клиренсом, предназначенный для перевозки различных грузов и техники. Стоимость контракта на покупку грузовых автомобилей составляет около 16 миллионов долларов.
Помощь Литвы
Стоит отметить, что страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Балтийские страны предоставили военные, финансовую и гуманитарную помощь, а также приняли десятки тысяч беженцев из Украины.
Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.
Также Литва решила присоединиться к инициативе Чехии по приобретению и передаче Украине артиллерийских боеприпасов вне Европейского союза.
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