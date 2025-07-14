Літо зі зміями? У МОЗ розповіли, де найбільше постраждалих і як вберегтись

Навесні, влітку та на початку осені змії особливо активні, тож імовірність зустрічі з ними під час прогулянки, відпочинку або робіт на відкритому просторі - суттєво збільшується.

Докладніше про те, скільки дорослих і дітей в Україні постраждали від змій у період з квітня по травень 2025 року, де потенційно можна натрапити на плазунів, як від них уберегтись, а також для кого вони становлять особливу загрозу й що робити у разі укусу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Скільки українців звернулись до медиків через змій і в яких областях

Згідно з даними Центру громадського здоров'я України, впродовж квітня-травня 2025 року до медиків через укуси змій звернулись вісім людей. Троє з постраждалих - діти.

"Це - на 23 випадки менше, ніж за аналогічний період торік", - зауважили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Уточнюється, що укуси змій було зафіксовано в таких областях:

Житомирська - 4 випадки;

Львівська - 3 випадки;

Закарпатська - 1 випадок.

Де потенційно можна натрапити на змію та як вберегтись

У МОЗ розповіли, що шанси зустріти змію потенційно вищі:

у заболочених місцях;

на зарослих берегах озер або ставків;

у горах;

у степах тощо.

"Пам'ятайте: змії не нападають першими, а проявляють агресію лише в разі небезпеки", - наголосили в міністерстві.

Крім того, українцям порадили, як уберегтися від укусів змій:

вирушаючи до місцевості, де можуть бути змії - одягати відповідне вбрання (високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, заправлені в черевики);

обираючи місце відпочинку - ретельно його перевірити (перш ніж сісти на траву, камінь, колоду чи хмиз - пошарудіти або постукати палицею, щоби налякати змію та відігнати її зі сховку);

не торкатися неперевірених об'єктів (адже змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями тощо).

"Якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об'єкт", - наголосили в МОЗ.

Крім того, громадян закликали не вбивати змій, адже вони відіграють важливу роль в екосистемі, контролюючи популяцію гризунів.

"Запам'ятайте ці прості правила та розкажіть їх дітям, щоб відпочинок на природі залишав тільки приємні спогади", - додали у міністерстві.

Для кого змії можуть бути особливо небезпечними

В цілому в Україні живуть три види отруйних гадюк.

Вони розповсюджені по всій території країни та активні з квітня до жовтня. При цьому найбільше шансів зустріти їх - впродовж квітня-травня, а також у вересні.

"Отрута гадюк, які живуть в Україні, небезпечна, але в більшості випадків несмертельна. Дуже тяжкі наслідки бувають зрідка, летальні - у виняткових випадках через індивідуальну реакцію, хронічні захворювання і в разі ненадання медичної допомоги", - розповіли у МОЗ.

Особливо небезпечні укуси змій:

для дітей;

для літніх людей;

для людей зі схильністю до алергічних реакцій.

Як варто діяти у разі укусу змії: поради МОЗ

Якщо попри всі перестороги, змія все ж таки вкусила людину, алгоритм дій має бути таким:

забезпечити постраждалому спокій та мінімум рухів;

знерухомити частину тіла, на якій знаходиться місце укусу (це може сповільнити поширення отрути, якщо змія - отруйна);

звільнити уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо;

накласти на місце укусу чисту, стерильну пов'язку;

давати постраждалому багато води.

"За можливості терміново транспортуйте постраждалого до медичного закладу або наглядайте за ним до приїзду швидкої допомоги", - наголосили в МОЗ.

Крім того, українцям пояснили, чого при укусі змії робити не можна: