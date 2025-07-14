Лето со змеями? В Минздраве рассказали, где больше всего пострадавших и как уберечься
Весной, летом и в начале осени змеи особенно активны, поэтому вероятность встречи с ними во время прогулки, отдыха или работ на открытом пространстве - существенно увеличивается.
Подробнее о том, сколько взрослых и детей в Украине пострадали от змей в период с апреля по май 2025 года, где потенциально можно наткнуться на пресмыкающихся, как от них уберечься, а также для кого они представляют особую угрозу и что делать в случае укуса, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Сколько украинцев обратились к медикам из-за змей и в каких областях
Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, в течение апреля-мая 2025 года к медикам из-за укусов змей обратились восемь человек. Трое из пострадавших - дети.
"Это - на 23 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Уточняется, что укусы змей были зафиксированы в таких областях:
- Житомирская - 4 случая;
- Львовская - 3 случая;
- Закарпатская - 1 случай.
Где потенциально можно наткнуться на змею и как уберечься
В Минздраве рассказали, что шансы встретить змею потенциально выше:
- в заболоченных местах;
- на заросших берегах озер или прудов;
- в горах;
- в степях и т.д.
"Помните: змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности", - отметили в министерстве.
Кроме того, украинцам посоветовали, как уберечься от укусов змей:
- отправляясь в местность, где могут быть змеи - одевать соответствующую одежду (высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, заправленные в ботинки);
- выбирая место отдыха - тщательно его проверить (прежде чем сесть на траву, камень, бревно или хворост - пошарить или постучать палкой, чтобы напугать змею и отогнать ее из укрытия);
- не касаться непроверенных объектов (ведь змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, скирдами сена, трухлявыми пнями и т.д.).
"Если увидели змею, не делайте резких движений. Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит неподвижный объект", - отметили в Минздраве.
Кроме того, граждан призвали не убивать змей, ведь они играют важную роль в экосистеме, контролируя популяцию грызунов.
"Запомните эти простые правила и расскажите их детям, чтобы отдых на природе оставлял только приятные воспоминания", - добавили в министерстве.
Для кого змеи могут быть особенно опасными
В целом в Украине живут три вида ядовитых гадюк.
Они распространены по всей территории страны и активны с апреля по октябрь. При этом больше всего шансов встретить их - в течение апреля-мая, а также в сентябре.
"Яд гадюк, которые живут в Украине, опасен, но в большинстве случаев несмертелен. Очень тяжелые последствия бывают изредка, летальные - в исключительных случаях из-за индивидуальной реакции, хронических заболеваний и в случае неоказания медицинской помощи", - рассказали в Минздраве.
Особенно опасны укусы змей:
- для детей;
- для пожилых людей;
- для людей со склонностью к аллергическим реакциям.
Как следует действовать в случае укуса змеи: советы Минздрава
Если несмотря на все предостережения, змея все же укусила человека, алгоритм действий должен быть таким:
- обеспечить пострадавшему покой и минимум движений;
- обездвижить часть тела, на которой находится место укуса (это может замедлить распространение яда, если змея - ядовитая);
- освободить пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.;
- наложить на место укуса чистую, стерильную повязку;
- давать пострадавшему много воды.
"По возможности срочно транспортируйте пострадавшего в медицинское учреждение или присматривайте за ним до приезда скорой помощи", - подчеркнули в Минздраве.
Кроме того, украинцам объяснили, чего при укусе змеи делать нельзя:
- пытаться высосать яд;
- накладывать на рану жгут.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие ядовитые змеи водятся в Украине и как их распознать.
Читайте также, где летом прячутся опасные инфекции и как от них защититься.
При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Министерства здравоохранения (публикации на официальном сайте Минздрава).
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