Літо затримається. Невелика хмарність й +26: погода на завтра

Завтра, 10 вересня, по усій території України очікується невелика хмарність. Місцями повітря прогріється до +26.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Невелика хмарність. Без опадів... Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°; в західних та Одеській областях вночі 8-13°, вдень 21-26°.", - пише пресслужба. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +9 до +14 вночі й від +23 до +27 вдень;

на півночі коливатиметься від +5 до +9 вночі й від +20 до +23 вдень;

на півдні коливатиметься від +7 до +14 вночі й від +21 до +23 вдень;

на сході коливатиметься від +5 до +11 вночі й від +19 до +21 вдень. Фото: прогноз погоди на 10 вересня (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві та області "Невелика хмарність, без опадів Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба. Температура в області вночі +4 - +9, вдень +18 - +23, а в Києві - вночі +7 - +9, вдень близько +20-22.