Літо не відступає: завтра в Україні без опадів та до +29

Погода в Україні 23 вересня буде літня. Вдень очікується до +29 градусів, а опади можливі лише на заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Опади не передбачаються, лише вдень в західних областях місцями можливий короткочасний дощ та гроза.

Вночі та вранці у південній частині подекуди туман.

Температура вночі на рівні 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 24-29°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області завтра мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі близько 15°, вдень 26-28°; по області вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

При цьому 23-25 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода у жовтні

Синоптики попереджали, що температура в Україні опустить у жовтні. До 8 жовтня коливатиметься від +2 до +3 градусів.

На початку місяця очікується тепла, суха погода. У деякі дні стовпчик термометра покаже до +17 градусів. А основні дощі пройдуть у середині жовтня.

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