Лето не отступает, но осень проявится. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине
Бабье лето в Украине будет продолжаться и в четверг, 7 сентября. Правда, об осени уже начнут напоминать туманы по утрам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"7 сентября в Украине бабье лето будет продолжаться. Разве уже туманы начинают красиво плавать утром", - рассказала она.
По словам Диденко, в четверг, 7 сентября, снова повсюду будет преимущественно солнечная сухая воздушная масса, поэтому осадков не будет никаких.
"Температура воздуха в течение дня +22...+26 градусов, на северо-востоке +19...+22 градусов, на юге до +29 градусов", - отметила Диденко.
Кроме того, как добавила синоптик, в Киеве "четверг будет также с солнцем и свежим комфортным воздухом", +22+24 градуса.
Бабье лето в Украине
Ранее Наталка Диденко рассказывала, что бабье лето в Украине продлится до 10 сентября. При этом, как видно, в этом году оно будет достаточно коротким. Его обусловит антициклон с украинским названием Olenka.
При этом, в Украине ожидается не только сентябрьское бабье лето. Второе бабье лето синоптики прогнозируют уже в октябре - после 14-го.
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