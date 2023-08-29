Температура в Україні б'є рекорди: коли спаде спека і що далі

Рекордна спека на частині України спаде найближчими днями. Але вже на наступному тижні температура знову сягне 30 градусів, а на півдні та сході підніметься до 35 градусів.
Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.
"У західних областях вже 30-31 серпня пройде атмосферний фронт, рештою території - 1-2 вересня. Схід та північний схід - там мало змін буде", - сказала вона.
Але прохолодне повітря зайде на 2-3 дні, потім можна знову чекати на підвищення температури, хоча і не до таких критичних значень, як зараз. Тому у більшості областей, буде близько 30 градусів, на півдні та сході -35-36 градусів.
За її словами можна знову підвищення температури 4-7 вересня. Принаймні таке дають розрахунки Укргідрометцентру.
"З початком вересня літо не закінчується", - констатувала Голеня.
Як зазначили в Укргідрометцентрі, оскільки територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження, 28 серпня денні максимуми в багатьох областях побили свої попередні історичні рекордні значення. Зафіксовані перевищення на 1-5 градусів.
Рекорди за 28 серпня
Сьогодні, 29 серпня, температура повітря також буде близька до абсолютних максимумів цього дня, йдеться в повідомленні.
За прогнозом, вже від завтра синоптична ситуація змінюватиметься, починаючи з західних областей, температура буде поступово знижуватись, холодний атмосферний фронт зумовить дощі, але подекуди у супроводі небезпечних явищ: зливових дощів, граду та шквалистого вітру.
Як повідомляло РБК-Україна, у Києві два дні поспіль фіксуються температурні рекорди. Зокрема, у понеділок, 28 серпня, температура піднялася до 35,7 градусів, що на 0,6 градусів вище попереднього рекордного показника 1943 року.