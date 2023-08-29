ua en ru
Вт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Температура в Украине бьет рекорды: когда спадет жара и что дальше

Украина, Вторник 29 августа 2023 10:49
UA EN RU
Температура в Украине бьет рекорды: когда спадет жара и что дальше Фото: жара спадет до конца августа, но в сентябре вернется (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рекордная жара на части Украины спадет в ближайшие дни. Но уже на следующей неделе температура снова достигнет 30 градусов, а на юге и востоке поднимется до 35 градусов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"В западных областях уже 30-31 августа пройдет атмосферный фронт, по остальной территории - 1-2 сентября. Восток и северо-восток - там мало изменений будет", - сказала она.

Но прохладный воздух зайдет на 2-3 дня, потом можно снова ждать повышения температуры, хотя и не до таких критических значений, как сейчас. Поэтому в большинстве областей будет около 30 градусов, на юге и востоке -35-36 градусов.

По ее словам, можно снова ожидать повышение температуры 4-7 сентября. По крайней мере, это дают расчеты Укргидрометцентра.

"С началом сентября лето не заканчивается", - констатировала Голеня.

Температурные рекорды 28 августа

Как отметили в Укргидрометцентре, поскольку территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения, 28 августа дневные максимумы во многих областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения. Зафиксированы превышения на 1-5 градусов.

Рекорды за 28 августа

  • Чернигов – 34,6
  • Ровно – 33,1
  • Житомир – 36,3
  • Киев – 35,7
  • Львов – 33,0
  • Тернополь – 34,4
  • Хмельницкий – 35,0
  • Винница – 37,4
  • Кропивницкий – 36,6
  • Одесса – 34,8
  • Николаев – 38,5

Температура в Украине бьет рекорды: когда спадет жара и что дальше

Сегодня, 29 августа, температура воздуха также будет близка к абсолютным максимумам в этот день, говорится в сообщении.

По прогнозу, уже с завтрашнего дня синоптическая ситуация будет меняться, начиная с западных областей, температура будет постепенно снижаться, холодный атмосферный фронт обусловит дожди, но иногда в сопровождении опасных явлений: ливневых дождей, града и шквалистого ветра.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве два дня подряд фиксируются температурные рекорды. В частности, в понедельник, 28 августа, температура поднялась до 35,7 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Более 500 оккупантов и 25 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки
Более 500 оккупантов и 25 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше