Температура в Украине бьет рекорды: когда спадет жара и что дальше
Рекордная жара на части Украины спадет в ближайшие дни. Но уже на следующей неделе температура снова достигнет 30 градусов, а на юге и востоке поднимется до 35 градусов.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
"В западных областях уже 30-31 августа пройдет атмосферный фронт, по остальной территории - 1-2 сентября. Восток и северо-восток - там мало изменений будет", - сказала она.
Но прохладный воздух зайдет на 2-3 дня, потом можно снова ждать повышения температуры, хотя и не до таких критических значений, как сейчас. Поэтому в большинстве областей будет около 30 градусов, на юге и востоке -35-36 градусов.
По ее словам, можно снова ожидать повышение температуры 4-7 сентября. По крайней мере, это дают расчеты Укргидрометцентра.
"С началом сентября лето не заканчивается", - констатировала Голеня.
Температурные рекорды 28 августа
Как отметили в Укргидрометцентре, поскольку территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения, 28 августа дневные максимумы во многих областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения. Зафиксированы превышения на 1-5 градусов.
Рекорды за 28 августа
- Чернигов – 34,6
- Ровно – 33,1
- Житомир – 36,3
- Киев – 35,7
- Львов – 33,0
- Тернополь – 34,4
- Хмельницкий – 35,0
- Винница – 37,4
- Кропивницкий – 36,6
- Одесса – 34,8
- Николаев – 38,5
Сегодня, 29 августа, температура воздуха также будет близка к абсолютным максимумам в этот день, говорится в сообщении.
По прогнозу, уже с завтрашнего дня синоптическая ситуация будет меняться, начиная с западных областей, температура будет постепенно снижаться, холодный атмосферный фронт обусловит дожди, но иногда в сопровождении опасных явлений: ливневых дождей, града и шквалистого ветра.
Как сообщало РБК-Украина, в Киеве два дня подряд фиксируются температурные рекорды. В частности, в понедельник, 28 августа, температура поднялась до 35,7 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.