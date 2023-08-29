Температура в Украине бьет рекорды: когда спадет жара и что дальше

Рекордная жара на части Украины спадет в ближайшие дни. Но уже на следующей неделе температура снова достигнет 30 градусов, а на юге и востоке поднимется до 35 градусов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"В западных областях уже 30-31 августа пройдет атмосферный фронт, по остальной территории - 1-2 сентября. Восток и северо-восток - там мало изменений будет", - сказала она.

Но прохладный воздух зайдет на 2-3 дня, потом можно снова ждать повышения температуры, хотя и не до таких критических значений, как сейчас. Поэтому в большинстве областей будет около 30 градусов, на юге и востоке -35-36 градусов.

По ее словам, можно снова ожидать повышение температуры 4-7 сентября. По крайней мере, это дают расчеты Укргидрометцентра.

"С началом сентября лето не заканчивается", - констатировала Голеня.

Температурные рекорды 28 августа

Как отметили в Укргидрометцентре, поскольку территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения, 28 августа дневные максимумы во многих областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения. Зафиксированы превышения на 1-5 градусов.

Рекорды за 28 августа

Чернигов – 34,6

Ровно – 33,1

Житомир – 36,3

Киев – 35,7

Львов – 33,0

Тернополь – 34,4

Хмельницкий – 35,0

Винница – 37,4

Кропивницкий – 36,6

Одесса – 34,8

Николаев – 38,5

Сегодня, 29 августа, температура воздуха также будет близка к абсолютным максимумам в этот день, говорится в сообщении.

По прогнозу, уже с завтрашнего дня синоптическая ситуация будет меняться, начиная с западных областей, температура будет постепенно снижаться, холодный атмосферный фронт обусловит дожди, но иногда в сопровождении опасных явлений: ливневых дождей, града и шквалистого ветра.