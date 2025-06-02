Літня робота для дітей: що повинні знати батьки та роботодавці

У ПФУ наголошують, що у зв’язку з початком літніх канікул роботодавцям слід пам’ятати, що працевлаштування неповнолітніх (осіб до 18 років) в Україні має низку обмежень і гарантій. Їх мета - захистити здоров’я, безпеку та права молоді. Відповідні норми закріплені в Законі України "Про охорону праці" та Кодексі законів про працю (КЗпП).

Медогляд і вік

Неповнолітніх приймають на роботу лише після попереднього медогляду. Працювати дозволено з 16 років, але з 15 років це можливо за згодою одного з батьків.

Крім того, учні з 14 років можуть виконувати легку роботу у вільний від навчання час, також зі згоди батьків.

Робочий час

Підлітки 14-15 років мають працювати не більше 24 годин на тиждень. Для дітей 16-17 років дозволено працювати до 36 годин на тиждень, які мають бути рівномірно розподілені.

Час на вантажні роботи не повинен перевищувати 1/3 робочого часу. В Україні діють граничні норми вантажів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я № 59 від 22 березня 1996 року:

Короткочасна робота (до 1 години на день) для хлопців та дівчат:

14 років - 5 та 2,5 кг відповідно;

15 років - 12 та 6 кг відповідно

16 років - 14 та 7 кг відповідно;

17 років - 16 та 8 кг відповідно.

При довготривалій роботі для хлопців та дівчат:

15 років - 8,4 та 4,2 кг відповідно;

16 років - 11,2 та 5,6 кг відповідно;

17 років - 12,6 та 6,3 кг відповідно.

Заборонено залучати неповнолітніх до:

важких, шкідливих і небезпечних робіт;

підземних робіт;

нічних, надурочних і вихідних змін;

підіймання і переміщення вантажів, що перевищують встановлені норми.

Зарплата, відпустка, звільнення

Зарплата виплачується як для дорослих - у повному обсязі, навіть при скороченому графіку. Також для неповнолітніх передбачена щорічна відпустка тривалістю 31 день, у зручний час, навіть у перший рік роботи.

Звільнення неповнолітніх можливе лише з дозволу комісії у справах неповнолітніх, і тільки у виняткових випадках.

Випробувальний термін для молоді не встановлюється, однак на час воєнного стану ця норма тимчасово скасована.