Летняя работа для детей: что должны знать родители и работодатели

При трудоустройстве подростков на каникулы, работодатели должны придерживаться специального порядка. Это - не только вопрос законности, но и ответственности за безопасность и благополучие молодежи.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области.
В ПФУ отмечают, что в связи с началом летних каникул работодателям следует помнить, что трудоустройство несовершеннолетних (лиц до 18 лет) в Украине имеет ряд ограничений и гарантий. Их цель - защитить здоровье, безопасность и права молодежи. Соответствующие нормы закреплены в Законе Украины "Об охране труда" и Кодексе законов о труде (КЗоТ).
Несовершеннолетних принимают на работу только после предварительного медосмотра. Работать разрешено с 16 лет, но с 15 лет это возможно с согласия одного из родителей.
Кроме того, ученики с 14 лет могут выполнять легкую работу в свободное от учебы время, также с согласия родителей.
Подростки 14-15 лет должны работать не более 24 часов в неделю. Для детей 16-17 лет разрешено работать до 36 часов в неделю, которые должны быть равномерно распределены.
Время на грузовые работы не должно превышать 1/3 рабочего времени. В Украине действуют предельные нормы грузов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения № 59 от 22 марта 1996 года:
Кратковременная работа (до 1 часа в день) для юношей и девушек:
При длительной работе для юношей и девушек:
Запрещено привлекать несовершеннолетних к:
Зарплата выплачивается как для взрослых - в полном объеме, даже при сокращенном графике. Также для несовершеннолетних предусмотрен ежегодный отпуск продолжительностью 31 день, в удобное время, даже в первый год работы.
Увольнение несовершеннолетних возможно только с разрешения комиссии по делам несовершеннолетних, и только в исключительных случаях.
Испытательный срок для молодежи не устанавливается, однако на время военного положения эта норма временно отменена.
Ранее РБК-Украина писало, что закон четко регулирует трудоустройство несовершеннолетних, чтобы защитить детей от эксплуатации. Детям запрещено работать ночью, сверхурочно, на вредных или тяжелых работах. Они имеют право на сокращенный рабочий день, полноценную оплату труда и ежегодный отпуск. Для работодателей действуют квоты на трудоустройство молодежи.
Также мы рассказывали, что в Украине существует перечень работ, на которых запрещено работать несовершеннолетним.
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