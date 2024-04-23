Летнее наступление россиян может стать проблемой для Сил обороны: что говорят в Нацгвардии

Российские захватчики готовят для Сил обороны Украины "неприятные сюрпризы" на неожиданных направлениях. Возможно, они будут иметь определенные достижения и смогут выполнить 10-15% своих целей.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Liga.net.

По его словам, значительной проблемой было наступление россиян было в феврале 2022 года, когда ВСУ не были готовы к проникновению противника вглубь страны.

"Но мы быстро перестроились на многих направлениях. Провели серьезную харьковскую операцию, россияне оставили Киев и Херсонщину", - заявил он.

Пивненко добавил, что сейчас россияне не принесут таких проблем, что командующие Сил обороны будут бегать в панике и не будут знать, что делать.

"Нет, мы готовимся. Да, противник будет делать неприятные для нас сюрпризы. Он будет действовать на тех направлениях, на которых мы не ожидаем. Но своей цели он не достигнет", - отметил командующий Нацгвардии.

Он подчеркнул, что Россия не сможет забрать ни Запорожье, ни Харьков.

"Даже если в направлении Киева попытаются что-то - это демонстрационные действия. Хотя я ожидаю определенных трудностей. Напор будет - они будут пытаться продвинуться вперед, где смогут. Мы переместим линии соприкосновения и подразделения, применим резервы. Будем отрабатывать артиллерией с FPV-дронами. Всеми средствами уничтожать", - заявил Пивненко.

Он подчеркнул, что Украине хватит резервов, чтобы понимать, что в этом году противник не выиграет.

"Не могу сказать, что для них все будет плохо. Возможно, они будут иметь определенные достижения. Возможно, смогут выполнить 10-15% своих целей. Но это не будет стратегическая победа. А вот после этого они будут думать, что дальше. Потому что, образно, на второй такой "выстрел" у них тоже не хватает боеприпасов", - подчеркнул он.