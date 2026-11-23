Проєкт будівництва клубного будинку на вулиці Олеся Гончара в Києві законний, гармонійно вписується в архітектуру району, враховує його історію і думку мешканців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву СЕО Stolitsa Group Едуарда Соколовського в інтерв'ю "Апострофу".

Яким буде будівництво на вулиці Гончара

Соколовський пояснив, що проєкт реалізується девелопером "Делайвест" під брендом SG. Проєкт має всі дозвільні документи і передбачає зведення будинку на 38 квартир з підземним паркінгом, щоб мінімізувати вплив на оточуюче середовище.

Проєкт також передбачає поточний ремонт комунальних мереж, реконструкцію доріжок скверу, озеленення, а також захист будівель поблизу від негативного впливу будівельно-монтажних робіт.

Як зміниться Літературний сквер

Соколовський запевнив, що будівництво не порушить межі Літературного скверу і не призведе до зменшення його площі. Навпаки, інвестор ініціював поділ орендованої ділянки з метою передачі і включення у межі скверу додаткових 0,017 га.

"Девелопер хоче вирішити питання цивілізовано. Якщо в громадськості є побоювання, що будівництво порушить територію Літературного скверу, необхідно чітко визначити його межі. Це убезпечить сквер, зніме суспільну напругу і дозволить девелоперу реалізувати проєкт", - зазначив СЕО SG в інтервʼю.

Він також спростував інформацію про те, що сквер перетвориться на прибудинкову територію - під неї відведена інша ділянка, яка зі сквером не межує. Проїзд техніки буде здійснюватись існуючим внутрішньоквартальним проїздом поза межами скверу.

Захаращена територія поблизу Літературного скверу (фото: SG)

Соколовський повідомив, що проєкт презентували мешканцям сусідніх будинків, а також письменницькій спільноті, яка була стурбована майбутнім скверу.

"Тоді дійшли згоди: вона не проти будівництва, за умови недоторканості скверу і що девелопер прибере недобудову і смітник", - розповів СЕО SG.