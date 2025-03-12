Літати доведеться ще десятиліття. У Defense Express розповіли про проблеми з Ан-26 у росіян

Як пише видання, одна із дочірніх структур "Росавіації" замовила сертифікаційні роботи з подовження на 10 років строку служби літаків Ан-26. Наразі Росія використовує їх у цивільній авіації.

За даними аналітиків, наразі 11 авіакомпаній у Росії мають у своєму розпорядженні загалом 13 Ан-26 у чисто транспортному варіанті та 23 Ан-26-100 для перевезення пасажирів.

"Середній строк служби цих "бортів" уже досяг 50 років. Літати ще мінімум десятиріччя на них доведеться через відсутність адекватної заміни", - сказано у матеріалі.

Як пише Defence Express, "наступником" Ан-26 в цивільній авіації РФ може стати 44-місний авіалайнер ТВРС-44 "Ладога". Однак у росіян його поставки стартують аж у 2028 році, раніше заявлялось про 2024 рік.

Цікаво і те, що до повномасштабного вторгнення Росія могла імпортувати літаки De Havilland Dash-8 канадського виробництва або ж ATR 42 та ATR 72 франко-італійського виробництва. Але тепер це не можливо через санкції.

Також відкладається введення в експлуатацію російських регіональних літаків Іл-114-300 на два роки - замість 2024 року вони з’являться не раніше 2026-го. Також росіяни планували військову версію цього літака - Іл-114МП для морської авіації, але її перспективи залишаються невизначеними. Крім того, у 2023 році "Росавіація" заявляла про можливу співпрацю з Китаєм щодо постачання комплектуючих для Ан-24 і Ан-26, проте невідомо, чи вдалося реалізувати цей проєкт.

За даними Defence Express, наразі обслуговувати Ан-26 у РФ може лише "Арамільський авіаційний ремонтний завод", який зосереджений на виконанні військових замовлень. На початку 2023 року в Росії залишалося до 113 Ан-26 і 25 Ан-72, а їхньою можливою заміною стане Іл-212 – реактивний варіант невдалого Іл-112, який можуть запустити у виробництво не раніше 2030 року. Аналітики наголошують, що це ще раз підтверджує проблеми РФ з виробництвом нових військових і цивільних літаків.