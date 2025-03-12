Літати доведеться ще десятиліття. У Defense Express розповіли про проблеми з Ан-26 у росіян
Російська Федерація зіштовхнулась з проблемами щодо використання літаків АН-26. Їх термін служби уже досяг 50 років, і літати на них їм доведеться ще мінімум десятиріччя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як пише видання, одна із дочірніх структур "Росавіації" замовила сертифікаційні роботи з подовження на 10 років строку служби літаків Ан-26. Наразі Росія використовує їх у цивільній авіації.
За даними аналітиків, наразі 11 авіакомпаній у Росії мають у своєму розпорядженні загалом 13 Ан-26 у чисто транспортному варіанті та 23 Ан-26-100 для перевезення пасажирів.
"Середній строк служби цих "бортів" уже досяг 50 років. Літати ще мінімум десятиріччя на них доведеться через відсутність адекватної заміни", - сказано у матеріалі.
Як пише Defence Express, "наступником" Ан-26 в цивільній авіації РФ може стати 44-місний авіалайнер ТВРС-44 "Ладога". Однак у росіян його поставки стартують аж у 2028 році, раніше заявлялось про 2024 рік.
Цікаво і те, що до повномасштабного вторгнення Росія могла імпортувати літаки De Havilland Dash-8 канадського виробництва або ж ATR 42 та ATR 72 франко-італійського виробництва. Але тепер це не можливо через санкції.
Також відкладається введення в експлуатацію російських регіональних літаків Іл-114-300 на два роки - замість 2024 року вони з’являться не раніше 2026-го. Також росіяни планували військову версію цього літака - Іл-114МП для морської авіації, але її перспективи залишаються невизначеними. Крім того, у 2023 році "Росавіація" заявляла про можливу співпрацю з Китаєм щодо постачання комплектуючих для Ан-24 і Ан-26, проте невідомо, чи вдалося реалізувати цей проєкт.
За даними Defence Express, наразі обслуговувати Ан-26 у РФ може лише "Арамільський авіаційний ремонтний завод", який зосереджений на виконанні військових замовлень. На початку 2023 року в Росії залишалося до 113 Ан-26 і 25 Ан-72, а їхньою можливою заміною стане Іл-212 – реактивний варіант невдалого Іл-112, який можуть запустити у виробництво не раніше 2030 року. Аналітики наголошують, що це ще раз підтверджує проблеми РФ з виробництвом нових військових і цивільних літаків.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одна з авіаційних компаній Російської Федерації призупинила використання половини авіапарку західних літаків Airbus A320neo та А321neo. Вона не може проводити їх ремонт та обслуговування.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.