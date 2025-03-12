Летать придется еще десятилетия. В Defense Express рассказали о проблемах с Ан-26 у россиян

Российская Федерация столкнулась с проблемами по использованию самолетов АН-26. Их срок службы уже достиг 50 лет, и летать на них им придется еще минимум десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет издание, одна из дочерних структур "Росавиации" заказала сертификационные работы по продлению на 10 лет срока службы самолетов Ан-26. Сейчас Россия использует их в гражданской авиации.

По данным аналитиков, сейчас 11 авиакомпаний в России располагают в целом 13 Ан-26 в чисто транспортном варианте и 23 Ан-26-100 для перевозки пассажиров.

"Средний срок службы этих "бортов" уже достиг 50 лет. Летать еще минимум десятилетие на них придется из-за отсутствия адекватной замены", - сказано в материале.

Как пишет Defence Express, "преемником" Ан-26 в гражданской авиации РФ может стать 44-местный авиалайнер ТВРС-44 "Ладога". Однако у россиян его поставки стартуют только в 2028 году, ранее заявлялось о 2024 году.

Интересно и то, что до полномасштабного вторжения Россия могла импортировать самолеты De Havilland Dash-8 канадского производства или ATR 42 и ATR 72 франко-итальянского производства. Но теперь это невозможно из-за санкций.

Также откладывается введение в эксплуатацию российских региональных самолетов Ил-114-300 на два года - вместо 2024 года они появятся не раньше 2026-го. Также россияне планировали военную версию этого самолета - Ил-114МП для морской авиации, но ее перспективы остаются неопределенными. Кроме того, в 2023 году "Росавиация" заявляла о возможном сотрудничестве с Китаем по поставкам комплектующих для Ан-24 и Ан-26, однако неизвестно, удалось ли реализовать этот проект.

По данным Defence Express, сейчас обслуживать Ан-26 в РФ может только "Арамильский авиационный ремонтный завод", который сосредоточен на выполнении военных заказов. В начале 2023 года в России оставалось до 113 Ан-26 и 25 Ан-72, а их возможной заменой станет Ил-212 - реактивный вариант неудачного Ил-112, который могут запустить в производство не ранее 2030 года. Аналитики отмечают, что это еще раз подтверждает проблемы РФ с производством новых военных и гражданских самолетов.