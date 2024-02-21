Ігнат пояснив, чому не варто сподіватись на зношеність авіації РФ

"Не варто сподіватися на те, що у них щось зноситься. Вони мають заводи, які можуть відновлювати і продовжувати ресурс старих літаків. А те, що не долітає, - це їхня криворукість, можливо, помилка, можливо, якісь інші фактори спричинили те, що бомба зійшла просто раніше, може, просто не хочеться підлітати ближче і ставати ціллю для нашої ППО", - каже він.

Спікер навів ще один приклад - при пусках ракет з літаків Ту-95, вони падають у Каспійське море, де багато вже "плаває" ракет, що просто не спрацювали.

"Сподіваємося, що таких ракет буде все більше й більше. Можливо, через санкції, які частково впливають і вони недоотримують якісь запчастини, замінюють їх якимось іншими компонентами, можливо, це впливає", - припустив він.

Випадки втрати бомб авіацією РФ

1 лютого російський літак "упустив" авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. Місцевих жителів евакуювали.

Буквально кількома днями раніше, 27 січня, російські літаки знову впустили дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області Російської Федерації. Так, авіабамбу ФАБ-250 виявили у хуторі Постников Корочанського району Бєлгородської області. Того ж дня ще одну авіабомбу виявили у селі Стрілкове Бєлгородського району. Влада ухвалила рішення про евакуацію близько 150 осіб, які живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння снаряда.

Крім того, літаки Су-34 випадково скинули бомбу на Бєлгород.