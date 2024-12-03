Літаки Путіна використовували для депортації українських дітей, - дослідження

Зазначається, що у новому звіті, переданому агентству Reuters, міститься детальна інформація про ймовірну програму депортації та осіб, причетних до неї, в тому числі про те, що, за словами провідного дослідника, є новими зв'язками з Путіним.

Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд повідомив, що він планує представити результати дослідження Раді Безпеки ООН у середу, 4 грудня.

За словами Реймонда, дослідження містить докази, які підтверджують додаткові звинувачення МКС проти Путіна в "насильницькому переміщенні" людей з однієї національної та етнічної групи в іншу.

Він також зазначив, що звіт доводить, що "депортація українських дітей є частиною систематичної, керованої Кремлем програми", спрямованої на те, щоб зробити їх громадянами Росії.

У звіті, зокрема, йдеться про те, що в період із травня до жовтня 2022 року Повітряно-космічні сили Росії та авіація, які перебувають під прямим контролем адміністрації Путіна, перевезли кілька груп українських дітей на військово-транспортних літаках із прапором країни-агресора.

У травні та жовтні 2022 року щонайменше дві групи дітей перевозили на літаках Управління справами президента при адміністрації Путіна.

Зокрема, 16 вересня 2022 року на військовий аеродром Чкаловський біля Москви привезли дітей, яких було незаконно викрадено з окупованих українських територій у Донецькій і Луганській областях. Для їхнього перевезення використовували літак Ту-154М 223-го льотного загону Міноборони Росії.

Зазначається, що дослідження тривало 20 місяців, протягом яких аналітики відстежили та ідентифікували 314 депортованих Росією українських дітей. 148 дітей з цього переліку були внесені до російських баз для усиновлення, а 42 з них уже були усиновлені, взяті під опіку або мають призначеного російського опікуна. Ще 166 дітей були розміщені в російських сім'ях.