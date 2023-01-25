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Літаки і не тільки. Зеленський назвав Столтенбергу наступні плани по зброї для України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна потребує постачання далекобійних ракет, артилерії та літаків для Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Я розмовляв сьогодні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, важливо розширювати нашу співпрацю і в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України", - йдеться у заяві.

Зеленський зазначив, що це мрія, і це важливе завдання для України та НАТО.

"Чим більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, тим швидше закінчиться агресія Росії, і тим надійніше будуть гарантії безпеки партнерів після війни", - додав президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина офіційно анонсувала передачу Україні 14 танків Leopard 2.

НАТО не братиме участі у війні, яку розв'язала Росія проти українців. Оскільки було ухвалене рішення не вводити літаки чи війська Альянсу на територію України.

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