Літаки і не тільки. Зеленський назвав Столтенбергу наступні плани по зброї для України

Україна потребує постачання далекобійних ракет, артилерії та літаків для Збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Я розмовляв сьогодні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, важливо розширювати нашу співпрацю і в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України", - йдеться у заяві.
Зеленський зазначив, що це мрія, і це важливе завдання для України та НАТО.
"Чим більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, тим швидше закінчиться агресія Росії, і тим надійніше будуть гарантії безпеки партнерів після війни", - додав президент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина офіційно анонсувала передачу Україні 14 танків Leopard 2.
НАТО не братиме участі у війні, яку розв'язала Росія проти українців. Оскільки було ухвалене рішення не вводити літаки чи війська Альянсу на територію України.
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