Самолеты и не только. Зеленский назвал Столтенбергу следующие планы по оружию для Украины

"Я разговаривал сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно расширять наше сотрудничество и в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины", - говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что это мечта, и это важная задача для Украины и НАТО.

"Чем больше оборонительной поддержки наши герои на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России, и тем надежнее будут гарантии безопасности партнеров после войны", - добавил президент.