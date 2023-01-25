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Самолеты и не только. Зеленский назвал Столтенбергу следующие планы по оружию для Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина нуждается в поставках дальнобойных ракет, артиллерии и самолетов для Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Я разговаривал сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно расширять наше сотрудничество и в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины", - говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что это мечта, и это важная задача для Украины и НАТО.

"Чем больше оборонительной поддержки наши герои на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России, и тем надежнее будут гарантии безопасности партнеров после войны", - добавил президент.

Напомним, ранее стало известно, что Германия официально анонсировала передачу Украине 14 танков Leopard2.

НАТО не будет участвовать в войне, которую развязала Россия против украинцев. Поскольку было принято решение не вводить самолеты или войска Североатлантического союза на территорию Украины.

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