Літаки і не тільки. Зеленський назвав Столтенбергу наступні плани по зброї для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Я розмовляв сьогодні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, важливо розширювати нашу співпрацю і в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України", - йдеться у заяві.

Зеленський зазначив, що це мрія, і це важливе завдання для України та НАТО.

"Чим більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, тим швидше закінчиться агресія Росії, і тим надійніше будуть гарантії безпеки партнерів після війни", - додав президент.