UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Літаки F-18, вертольоти та дрони. Україна запросила у США нові види озброєнь, - Reuters

Фото: Україна запросила у США нові види озброєнь (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Україна запросила у Сполучених Штатів нові види озброєння для успішного відбиття російської агресії, серед них – винищувачі F-18, безпілотники, ударні гелікоптери Apache та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що співробітники Міністерства оборони України представили "перелік озброєнь для задоволення потреб сил оборони України" під час закритого засідання у Вашингтоні, на якому були присутні урядовці та керівники оборонної промисловості США.

За даними джерел, які ознайомилися зі списком, до нього увійшли зразки озброєння, які Україна вже має на озброєнні, у тому числі танки "Абрамс" та 155-міліметрова артилерія, а також літаки F-16, безпілотники та ракети ATACMS великої дальності.

Але в списку є кілька нових пунктів, у тому числі транспортні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing та C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin. До списку також увійшли ударні вертольоти Apache та Black Hawk.

У документах також йдеться, що Україна запитує у США винищувачі F-18, три типи безпілотників виробництва General Atomics, включаючи MQ-9B Sky Guardian та систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.

Що передувало

Нагадаємо, що вчора, 6 грудня, Сполучені Штати оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього входить озброєння вартістю 175 млн. доларів.

При цьому ще в жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. У цю суму входить понад 60 млрд. доларів для фінансування допомоги Україні.

Більш детально про те, чому Конгрес не може домовитися про допомогу Україні – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомогаВторгнення Росії до України