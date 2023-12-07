Самолеты F-18, вертолеты и дроны. Украина запросила у США новые виды вооружений, - Reuters

Сообщается, что сотрудники Министерства обороны Украины представили "перечень вооружений для удовлетворения потребностей сил обороны Украины" во время закрытого заседания в Вашингтоне, на котором присутствовали правительственные чиновники и руководители оборонной промышленности США.

По данным источников, которые ознакомились со списком, в него вошли образцы вооружения, которые Украина уже имеет на вооружении, в том числе танки "Абрамс" и 155-миллиметровая артиллерия, а также самолеты F-16, беспилотники и ракеты ATACMS большой дальности.

Но в списке есть несколько новых пунктов, в том числе транспортные самолеты C-17 Globemaster производства Boeing и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin. В список также вошли ударные вертолеты Apache, и Black Hawk.

В документах также говорится, что Украина запрашивает у США истребители F-18, три типа беспилотников производства General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian и систему противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) производства Lockheed.

Что предшествовало

Напомним, что вчера, 6 декабря, Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него входит вооружение стоимостью 175 млн долларов.

При этом, еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В эту сумму входит более 60 млрд долларов для финансирования помощи Украине.

Более детально о том, почему Конгресс не может договориться о помощи Украине - в материале РБК-Украина.