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Літак, вертоліт та понад 600 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 19 жовтня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 290680 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4992 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 9437 (+17) од,
  • артилерійських систем - 6983 (+39) од,
  • РСЗВ - 818 (+4) од,
  • засоби ППО - 548 (+1) од,
  • літаків - 320 (+1) од,
  • гелікоптерів - 324 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5318 (+17),
  • крилаті ракети - 1534 од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9337 (+34) од,
  • спеціальна техніка - 985 (+3).

Втрати РФ в Україні

Українські військові вже другий день поспіль збивають літаки та гелікоптери російських військ. За вчора ЗСУ вдалося збити один літак і шість гелікоптерів. Причому обидва літаки були збиті на Таврійському напрямку.

За даними на кінець червня Сили оборони України з початку війни знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників. А понад п'яту частину відомих втрат російських літаків і гелікоптерів з початку війни не було викликано діями України.

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