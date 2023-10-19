Літак, вертоліт та понад 600 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 19 жовтня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та вертоліт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали:
Українські військові вже другий день поспіль збивають літаки та гелікоптери російських військ. За вчора ЗСУ вдалося збити один літак і шість гелікоптерів. Причому обидва літаки були збиті на Таврійському напрямку.
За даними на кінець червня Сили оборони України з початку війни знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників. А понад п'яту частину відомих втрат російських літаків і гелікоптерів з початку війни не було викликано діями України.
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