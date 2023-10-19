Самолет, вертолет и больше 600 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 19 октября, составили 630 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 290680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.23 ориентировочно составили:
Украинские военные уже второй день подряд сбивают самолеты и вертолеты российских войск. За вчера ВСУ удалось сбить один самолет и шесть вертолетов. Причем, оба самолета были сбиты на Таврическом направлении.
По данным на конец июня Силы обороны Украины с начала войны уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков. А более пятой части известных потерь российских самолетов и вертолетов с начала войны не была вызвана действиями Украины.
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