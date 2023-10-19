Самолет, вертолет и больше 600 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 290680 (+630) человек ликвидировано,

танков ‒ 4992 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 9437 (+17) ед,

артиллерийских систем - 6983 (+39) ед,

РСЗО - 818 (+4) ед,

средства ПВО - 548 (+1) ед,

самолетов - 320 (+1) ед,

вертолетов - 324 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5318 (+17),

крылатые ракеты - 1534 ед,

корабли /катера - 20 ед,

подводные лодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9337 (+34) ед,

специальная техника - 985 (+3).

Потери РФ в Украине

Украинские военные уже второй день подряд сбивают самолеты и вертолеты российских войск. За вчера ВСУ удалось сбить один самолет и шесть вертолетов. Причем, оба самолета были сбиты на Таврическом направлении.

По данным на конец июня Силы обороны Украины с начала войны уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков. А более пятой части известных потерь российских самолетов и вертолетов с начала войны не была вызвана действиями Украины.