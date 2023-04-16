Літак, вертоліт та майже 4000 окупантів знищили ЗСУ за тиждень

За тиждень, з 10 по 16 квітня, українські військові ліквідували 3920 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт та 27 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Як повідомлялось, за даними міністра оборони Олексія Резнікова, загальні втрати України у війні з Росією менші, ніж кількість жертв від землетрусів у Туреччині.

Нагадаємо, українські військові минулої доби знищили ворожий реактивний штурмовик Су-25.

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