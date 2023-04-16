Самолет, вертолет и почти 4000 окупантов уничтожили ВСУ за неделю
За неделю, с 10 по 16 апреля, украинские военные ликвидировали 3920 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 27 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 10-16.04 ориентировочно составили:
- личного состава 3920 человек ликвидировано,
- танков - 21 ед,
- боевых бронированных машин - 59 ед,
- артиллерийских систем - 55 ед,
- РСЗО - 5 ед,
- средств ПВО - 2 ед,
- самолетов - 1 ед,
- вертолетов - 1 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27,
- крылатых ракет – 0,
- кораблей /катеров - 0 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 56 ед,
- специальной техники - 17.
Как сообщалось, по данным министра обороны Алексея Резникова, общие потери Украины в войне с Россией меньше количества жертв от землетрясений в Турции.
Напомним, украинские военные за прошедшие сутки уничтожили вражеский реактивный штурмовик Су-25.
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