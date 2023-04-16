Самолет, вертолет и почти 4000 окупантов уничтожили ВСУ за неделю

За неделю, с 10 по 16 апреля, украинские военные ликвидировали 3920 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 27 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Как сообщалось, по данным министра обороны Алексея Резникова, общие потери Украины в войне с Россией меньше количества жертв от землетрясений в Турции.

Напомним, украинские военные за прошедшие сутки уничтожили вражеский реактивный штурмовик Су-25.

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