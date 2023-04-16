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Самолет, вертолет и почти 4000 окупантов уничтожили ВСУ за неделю

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Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 15:09
Самолет, вертолет и почти 4000 окупантов уничтожили ВСУ за неделю Фото: самолет, вертолет и почти 4000 окупантов уничтожили ВСУ за неделю (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 10 по 16 апреля, украинские военные ликвидировали 3920 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 27 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 10-16.04 ориентировочно составили:

  • личного состава 3920 человек ликвидировано,
  • танков - 21 ед,
  • боевых бронированных машин - 59 ед,
  • артиллерийских систем - 55 ед,
  • РСЗО - 5 ед,
  • средств ПВО - 2 ед,
  • самолетов - 1 ед,
  • вертолетов - 1 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27,
  • крылатых ракет – 0,
  • кораблей /катеров - 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56 ед,
  • специальной техники - 17.

Как сообщалось, по данным министра обороны Алексея Резникова, общие потери Украины в войне с Россией меньше количества жертв от землетрясений в Турции.

Напомним, украинские военные за прошедшие сутки уничтожили вражеский реактивный штурмовик Су-25.

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