UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Літак, вертоліт та 900 окупантів: оновлені втрати росіян

Фото: РФ втратила вже понад 134 тисячі своїх військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові знищили ще 910 російських окупантів. Захисники збили також літак та вертоліт ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 8 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 134100 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків - 3253 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6458 (+15) од,
  • артилерійських систем - 2236 (+4) од,
  • РСЗВ - 461 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 228 (+1) од,
  • літаків - 295 (+1) од,
  • гелікоптерів - 285 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1961 (+3),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5112 (+5 од,
  • спеціальна техніка - 211 (+3).

Нагадаємо, як повідомляли в Генштабі, українські бійці відбили атаки окупантів на п'яти напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України