Літак, вертоліт та 900 окупантів: оновлені втрати росіян
Фото: РФ втратила вже понад 134 тисячі своїх військових (Getty Images)
Українські військові знищили ще 910 російських окупантів. Захисники збили також літак та вертоліт ворога.
Загальні бойові втрати противника станом на 8 лютого орієнтовно склали:
- особового складу - близько 134100 (+910) осіб ліквідовано,
- танків - 3253 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 6458 (+15) од,
- артилерійських систем - 2236 (+4) од,
- РСЗВ - 461 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 228 (+1) од,
- літаків - 295 (+1) од,
- гелікоптерів - 285 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1961 (+3),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5112 (+5 од,
- спеціальна техніка - 211 (+3).
Нагадаємо, як повідомляли в Генштабі, українські бійці відбили атаки окупантів на п'яти напрямках.
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